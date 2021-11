Noite da pizza: aprenda a fazer o clássico italiano na frigideira

Que tal uma pizza para jantar nesta terça-feira à noite? A receita do site Panelinha ensina a fazer o clássico italiano de uma forma rápida e fácil, podendo ser executado em casa com a família. A receita acompanha um toque especial: o uso da cachaça, que agrega acidez, evaporando durante o cozimento. A receita serve até 6 porções, com o tempo máximo de 1h para o preparo.

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de fermento em pó

1 ½ colher (chá) de sal

2 colheres (sopa) de azeite

2 colheres (sopa) de cachaça

1 xícara (chá) de água

farinha de trigo para polvilhar a bancada

azeite para dourar a pizza na frigideira

1. Numa tigela grande, misture a farinha com o sal e o fermento. Abra um buraco no centro, junte o azeite e a cachaça e misture com as pontas dos dedos para incorporar, até formar uma farofinha.

2. Adicione metade da água e, com as mãos, misture bem. Aos poucos, adicione o restante da água, misturando até formar uma massa úmida. Transfira a massa para a bancada levemente enfarinhada e sove por apenas 3 minutos, até que fique bem lisa – no início, ela pode grudar nos dedos, mas durante a sova vai ficando consistente e lisinha. Evite adicionar mais farinha, a pizzinha pode ficar dura.

3. Forme um cilindro com a massa e, com a faca ou espátula de padeiro, divida em 6 pedaços iguais. Modele bolinhas e cubra com um pano de prato úmido para não ressecar durante o preparo dos discos – a massa leva fermento químico, e por isso não precisa de descanso para crescer.

4. Leve uma frigideira grande antiaderente para aquecer em fogo médio (se preferir, utilize uma frigideira de ferro para pizzas com pontos mais tostadinhos).

Polvilhe a bancada e o rolo de macarrão com farinha, abra uma porção da massa até formar um disco de 18 cm de diâmetro – se precisar, polvilhe mais farinha sobre a massa e o rolo.

5. Quando a frigideira estiver bem quente, regue com ½ colher (chá) de azeite, coloque o disco de massa e asse por cerca de 2 minutos, ou até começarem a surgir bolhas e o lado em contato com a frigideira esteja dourado.

6. Diminua o fogo e vire a pizza com uma espátula. Espalhe 1 colher (sopa) do molho de tomate sobre a massa e coloque a cobertura de sua escolha (queijo muçarela ralado, muçarela de búfala rasgada, tomates cereja ou queijo meia-cura ralado). Borrife água nas laterais da frigideira e na tampa. Tampe a frigideira por mais 2 minutos, ou até o queijo derreter. Dica: ingredientes como rúcula, abobrinha, tapenade ou presunto cru devem ser colocados na finalização, fora da frigideira.

6. Transfira a pizza para um prato e repita com o restante da massa – atenção, mantenha a frigideira em fogo baixo para fazer as próximas pizzas, pois ela se mantém bem quente.

Pizza de abobrinha: Molho de tomate + queijo meia-cura ralado + fitas de abobrinha temperadas com azeite, caldo de limão siciliano e sal + raspas de limão siciliano

Marguerita: Molho de tomate + muçarela de búfala rasgada + tomates cereja cortados ao meio + folhas de manjericão

Figo com presunto cru: Molho de tomate + muçarela + figo fresco cortado em quartos + fatias de presunto crú + folhas de rúcula

Tapenade: Molho de tomate + muçarela de búfala rasgada + tomates cereja cortados ao meio + folhas de manjericão + tapenade

