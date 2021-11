Noiva faz lista de pedidos bizarros e madrinhas desistem do casamento; entenda

Entre os “códigos” não escritos de uma festa de casamento, está que os padrinhos e madrinhas presenteiam os noivos com um presente melhor. Pela proximidade com o casal, os amigos e familiares selecionados ganham essa função a mais no casamento. No entanto, uma noiva dos Estados Unidos passou um pouco do ponto.

Em um fórum do Reddit, a noiva, que não teve sua identidade revelada pelo jornal Daily Mirror, contou que suas madrinhas desistiram de estar com ela no casamento depois de uma lista de exigências exageradas.

A história viralizou e virou notícia no Daily Mirror. Segundo o jornal, a noiva contou que casará em julho do ano que vem, em uma festa fora da sua cidade natal. No entanto, os pedidos inusitados e caros da noiva fez com que as madrinhas voltassem atrás.

“Meus pedidos pareciam razoáveis inicialmente, mas minhas madrinhas começaram a recuar uma atrás da outra. Um dos meus pedidos era de que, já que é um casamento com viagem, elas teriam que pagar pelos seus próprios quartos no mesmo resort que meu marido, eu e nossas famílias ficaremos. Elas também estão obrigadas a comprar seus próprios vestidos e encontrar seus próprios cabeleireiros e maquiadores”, escreveu ela.

Outro pedido surreal foi sugerir que quem quisesse perder peso seria muito bem-vindo. “Minha madrinha de honra também disse a elas que está planejando uma despedida de solteira, que será uma viagem de fim de semana e que todas devem cobrir seus próprios custos. Eu também sugeri que se qualquer uma delas quisesse fazer uma dieta eu apreciaria isso, mas elas não estão forçadas, é claro. Eu não sou rígida nesse pedido, é só uma sugestão”, afirmou.

Para tentar reverter a situação, as madrinhas perguntaram se não tinham opções mais baratas. ““Elas disseram que os vestidos que eu mostrei também eram muito caros. Eu disse que ofereci duas opções por esse motivo, então elas podem escolher aquele que elas conseguirem bancar (ambos os vestidos são da mesma cor, apenas cortes diferentes). Elas disseram que ambas as escolhas ainda são muito caras, e de jeito nenhum elas conseguem pagar tanto um casamento com viagem, como uma viagem de despedida de solteira”, continuou a noiva.