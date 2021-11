Noivo de Sthe Matos defende influencer e faz apelo: ‘Parem de atacar’

Victor Igor, noivo de Sthe Matos, usou as redes sociais para se pronunciar sobre as polêmicas de influencer em “A Fazenda” e aproveitou o desabafo para fazer um apelo aos seus seguidores.

Acusada por internautas de acariciar outros participantes do reality rural, Sthe foi duramente criticada pela web e o empresário precisou se manifestar.

“Para quem tem um carinho por mim, quem gosta de mim e me considera. Parem de ofender e atacar com palavras pejorativas Sthe. Por favor, seja em comentários nas publicações, nos nossos directs ou no próprio perfil dela. É bizarro, mas a mulher é sempre mais atacada, agredida e julgada que o homem, mesmo com os dois vivendo a mesma situação”, disse.

“Conheço Sthe, conheço o caráter, a índole e sei do coração dela. Ela é um ser humano incrível, incapaz de fazer mal a alguém. Independente de qualquer desacerto que qualquer um também está suscetível a cometer, entendo que não é humilhando, diminuindo ou desfazendo dela que as coisas se resolverão”, finalizou.

Essa é a segunda vez que Victor precisou conversar com os seguidores sobre a trajetória de sua noiva em “A Fazenda”. Na última terça-feira (2) ele tinha se pronunciado sobre a relação de Sthe com Dynho Alves.

“Sthe teve comportamentos que me desagradaram, teve condutas que eu não concordo como companheiro, mas as atitudes dela no jogo não descaracterizam o ser humano do bem e a grande mãe que ela é”, disse na ocasião através do seu Instagram