Nordeste domina o Miss Brasil 2021; veja as finalistas

Apesar de já ter final definida, a gravação só será transmitida para público na noite de terça-feira (09), na plataforma de streaming Soul TV, no Canal like da Claro TV e pelo canal UMiss. Com resultado ainda secreto, foram liberados os nomes das finalistas e entre elas estão a cearense Teresa Santos, a piauiense Gabriela Lacerda e a sergipana Carol Valença.

A cearense, Teresa de 23 anos, ela que é Miss Maranguape e Miss Universo Ceará foi criada em Fortaleza. A modelo tem certa experiência no concurso, ela que já participou em outra edição e pôde concorrer novamente após a mudança de uma das regras e afirmou em entrevista a apresentadora Niara Meireles “eu estou muito confiante e acredito que nada melhor do que a experiência”

Já Gabriela Lacerda é a mais nova entre as finalistas, com apenas 19 anos. Gabi é estudante de jornalismo e conquistou o Miss Teen Brasil em 2017, voltou para as competições nacionais em busca da coroa para representar o Brasil no Miss Universo com o título de Miss Universo Piauí.