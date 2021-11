Nos pênaltis, Sampaio Corrêa-MA elimina o América-RN e chega à fase de grupos – Futebol Interior

São Luís, MA, 8 (AFI) – A Copa do Nordeste Sub-20 conheceu hoje seu último classificado para a fase de grupos. Após empate em 1 a 1 no tempo normal em confronto realizado em jogo único, o Sampaio Corrêa-MA superou o América-RN nos pênaltis por 4 a 2 e garantiu a vaga na próxima fase. O Bolívia Querida, jogando em casa, saiu na frente aos 30 minutos, mas acabou sofrendo o empate nos acréscimos. Nas penalidades, o time visitante desperdiçou duas cobranças.

FASE DE GRUPOS

Com a classificação, o Sampaio Corrêa-MA vai para o Grupo E, ao lado de ABC-RN, Floresta-CE e Sport-PE. A estreia da equipe será diante do Floresta-CE, em casa, no próximo domingo, às 15h. A segunda fase é composta por quatro grupos com quatro equipes cada. No Grupo C estão Bahia, Vitória, Jaciobá-AL e Boca Junior-SE. O Grupo D é composto por CRB-AL, Náutico-PE, Santa Cruz-PE e Confiança-PB. E por fim, o Grupo F tem Ceará, Fortaleza, Fluminense-PI e Liga Presidente Médici-MA.

Apenas o melhor colocado de cada grupo segue adiante para a disputas das semifinais. Tanto as semifinais, quanto a final, serão disputadas em jogo único.