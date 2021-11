Nos Tempos do Imperador: Leopoldina e Augusto se casam e Tereza fica aos prantos; entenda

Finalmente está chegando o dia do casamento de Leopoldina (Bruna Griphao) e Augusto (Gil Coelho) em ‘Nos Tempos do Imperador’, novela das 18h da TV Globo, em cenas previstas para irem ao ar neste sábado (20). A noiva, que não se cansa de fazer perguntas sobre a tão esperada noite de núpcias para a irmã, Isabel (Giulia Gayoso), está ansiosa para saber como será a vida de casada ao lado de seu amor, o homem que escolheu ter ao lado. A imperatriz Teresa Cristina (Leticia Sabatella) não segura o choro ao ver a filha de noiva e fica aos prantos. As duas se emocionam ao relembrar o forte vínculo que possuem.