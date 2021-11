Nos Tempos do Imperador: Leopoldina irá prever a própria morte

Leopoldina (Bruna Griphao) irá prever a própria morte após ter um presságio em “Nos Tempos do Imperador”. A princesa chegará a comentar com Augusto (Gil Coelho) sobre sentir um mal-estar sempre que falam sobre a viagem para Viena.

A moça estará preocupada com Augusto, que será convocado para servir junto à Marinha do Brasil na Guerra do Paraguai. “Gastão [Daniel Torres] daria um braço para estar no meu lugar e agora está longe, nem sabe que estamos em guerra”, reclamará ele.

“Você tem que ir? Sei que outros casais vão passar por isso, muitas esposas ficarão longe de seus filhos, mas não me conformo! Se pedir a meu pai para que o deixe ficar?”, insistirá ela.

“Seria um covarde! Tenho obrigação moral de aceitar a convocação. Lamento pela nossa viagem, mas quando a guerra acabar você conhecerá meus pais, nosso palácio e Viena”, rebaterá.

“Toda vez que ouço falar em Viena, sinto calafrios. Não há de ser nada. Com você, vou a qualquer lugar. Apenas prometa que voltará para mim. Te amo tanto”, dirá Leopoldina ao sentir um mau presságio.

Vale lembrar que a verdadeira Leopoldina faleceu em 1871 após contrair tifo durante sua estadia no exterior. Com apenas 23 anos, ela foi diagnosticada com a bactéria e e chegou a sofrer com delírios e alucinações.