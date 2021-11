Nos Tempos do Imperador: Pilar engata falso namoro para enganar Samuel

Em cenas que irão ao ar no capítulo desta segunda-feira (1) de “Nos Tempos do Imperador”, Pilar (Gabriela Medvedovski) decidirá engatar um namoro falso com Diego (Mouhamed Harfouch) com a finalidade de enganar Samuel.

Tudo não passará de uma boa ação da mocinha que cederá as chantagens de Zayla (Heslaine Vieira) para que ela não conte que Samuel é Jorge, o homem procurado por Tonico (Alexandre Nero) acusado injustamente de matar seu pai.

“Preciso que o senhor me ajude a convencer o Samuel de que estamos juntos, só assim ele aceitará o nosso rompimento”, irá propor a médica para o amigo. “Ah! Devo fingir que sou seu pretendente? Será uma encenação apenas”, responderá decepcionado.

“Me perdoe por pedir isso. É que estou desesperada. O Samuel precisa entender que não podemos mais ficar juntos”, dirá Pilar. “Por que?”, questionará Diego.

“Me perdoe eu não sei onde estava com a cabeça”, tentará voltar atrás. “Eu aceito. Mas com esperança de que esse namoro de mentira se torne real”, dirá o rapaz.