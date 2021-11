Nos Tempos do Imperador: Tonico arma golpe, mas é impedido por Pilar e Dolores

Tonico (Alexandre Nero) tentará de todo jeito vender as terras de Eudoro (José Dumont) após a morte do coronel em “Nos Tempos do Imperador”. O vilão vai armar um golpe para se apossar do dinheiro, mas Pilar (Gabriela Medvedovski) e Dolores (Daphne Bozaski) o impedirão.

A médica desconfiará do cunhado após analisar os livros de contabilidade e decidirá ir até o Recôncavo com Diego (Mouhamed Harfouch). O político, interessado em vender a terras, mandará Nélio (João Pedro Zappa) atrás dela, Dolores também irá com as desculpas de matar a saudade do lugar.

Na Bahia, Diego tentará convencer a mocinha a vender a propriedade para o coronel Matoso, mas Pilar não ficará contente com a situação. Após encontrar Samuel (Michel Gomes), ela descobre que o coronel na verdade está morto há anos e começará a desconfiar de seu amigo.

“Como não deu certo? Estava tudo… Não deu certo por quê? Fala, Nélio”, dirá Tonico após Dolores contar que não venderam as terras. “Nós descobrimos que o comprador era um coronel que já tinha morrido”, responderá seu empregado.

“E daí? E daí que estava morto? Vocês tinham que ter vendido aquela joça! Inferno”, gritará o vilão. “Tu quer tanto assim que Pilar e eu venda as terras de painho, é? Por quê?”, questionará Dolores.

“Pilar andou botando caraminhola na sua cachola oca, não foi? Só pode”, tentará enganar o vilão. “Foi você quem arranjou aquele comprador de mentira? Para enganar nós duas?”, disparará ela.