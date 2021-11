‘Nos Tempos do Imperador’: Zayla mente para Tonico e ele se vinga de vilã da pior maneira

Os próximos capítulos da novela das seis, “Nos Tempos do Imperador” prometem ser intensos. Segundo a colunista Patrícia Kogut, do Jornal O Globo, Tonico (Alexandre Nero) se vingará de Zayla (Heslaine Veira) depois de descobrir que ela sabia a verdadeira identidade de Samuel (Michel Gomes).

“Foi você que me contou. Sua filha queria acabar com o casamento do Samuel e da Pilar (Gabriela Medvedovski) e me contou tudo”, afirmará o vilão, deixando a moça em pânico e os pais, chocados.