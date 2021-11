Nova Mutum-MT e Brasiliense-DF definem primeira vaga na semifinal – Futebol Interior

Campinas, SP, 02 (AFI) – O primeiro semifinalista da Copa Verde será conhecido nesta quarta-feira, a partir das 16h. Nova Mutum-MT e Brasiliense-DF se enfrentam no Estádio Valdir Doilho, em Nova Mutum (MT).

Os dois times precisam da vitória, pois o primeiro jogo, realizado no Estádio Defelê, em Brasília (DF), terminou empatado por 1 a 1. Em caso de nova igualdade, a decisão vai para os pênaltis.

Quem passar, encara o vencedor de Vila Nova-GO x Aquidauanense-MS, que jogam apenas na quinta-feira, às 19h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). O primeiro jogo terminou com vitória do Vila por 1 a 0.

As outras duas partidas estão distantes. Castanhal-PA e Paysandu-PA, que empataram por 1 a 1 no primeiro jogo, jogam só na quarta-feira (10). Já Manaus e Remo sequer fizeram o primeiro jogo, marcado para 12 de novembro, sexta-feira.

JOGOS: