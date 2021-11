Nova Mutum-MT marca no fim, vence nos pênaltis e é o primeiro semifinalista – Futebol Interior

Nova Mutum, MT, 3 (AFI) – Nova Mutum-MT e Brasiliense-DF se enfrentaram na partida de volta das quartas de final da Copa Verde. No jogo da ida, o Brasiliense havia vencido por 1 a 0. Nesta quarta-feira, no estádio Valdir Doilho Wons, o Nova Mutum devolveu o placar, venceu por 1 a 0, e levou a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, Gabriel Oliveira converteu sua cobrança, pegou três batidas, e garantiu a vitória do Nova Mutum-MT por 3 a 2, colocando a equipe nas semifinais.

O JOGO

Precisando da vitória para seguir vivo na Copa Verde, o Nova Mutum chegou pela primeira vez. Higor Rosa finalizou de fora da área aos quatro minutos e assustou o goleiro Edmar Sucuri. O Brasiliense encontrou espaços no contra-ataque e levou perigo duas vezes seguidas, com Goduxo e Marcão, parando no goleiro Gabriel Oliveira. O Jacaré ainda criou oportunidades com Bernardo e Coquinho, e ficou mais perto de inaugurar o placar na etapa inicial.

No segundo tempo o time visitante seguiu melhor, mas desperdiçou vária oportunidades. Em uma das poucas chances que teve, o Nova Mutum não perdoou e marcou com Juninho, aos 40 minutos. Os jogadores dos dois times ainda se envolveram em confusão no fim da partida e Goduxo, do Brasiliense, acabou expulso.

PÊNALTIS

Os dois times erraram as suas duas primeiras cobranças, com defesas dos goleiros. Os primeiros acertos foram nas terceiras cobranças, com o goleiro Gabriel Oliveira marcando para o Nova Mutum-MT e Aloísio fazendo para o Brasiliense.

Herói dos donos da casa no tempo normal, Juninho chutou sua penalidade para fora. Na sequência, Marcão fez para o Jacaré e Wandinho para os matogrossenses. Na última cobrança das cinco, Jefferson Maranhão jogou para fora a chance de definir a favor do Brasiliense, levando para as alternadas.

Jô converteu sua cobrança e colocou o Nova Mutum-MT em vantagem. Na sequência, Balotelli bateu no meio e parou no goleiro Gabriel, definindo o Nova Mutum como primeiro semifinalista