Uma nova prorrogação do auxílio emergencial 2021 e 2022. Os cidadãos que estão cadastrados no auxílio emergencial receberam o benefício até a última sexta-feira, 19 de novembro. Neste sentido, há questionamentos sobre a possibilidade de o auxílio ser prorrogado para ainda este ano e também para o próximo.

É importante destacar que com o lançamento do Auxílio Brasil, novo programa social que substituirá o Bolsa Família, o presidente da república, Jair Bolsonaro decretou o fim do Auxílio Emergencial. Portanto, os beneficiários que não recebem do atual programa social ficam desamparados a partir já deste mês.

De acordo com as últimas declarações de Bolsonaro, de fato, o programa emergencial não será renovado. A justificativa é a falta de orçamento para manter os pagamentos do benefício, sobretudo, diante a implementação de um novo projeto.

“Alguns falam: o presidente não tem coração. Nós concedemos, a título de auxílio emergencial, o equivalente a 13 anos de Bolsa Família. O auxílio emergencial acaba agora, este mês, não tem como continuar. Muita gente quer que continue, continue até quando? A nossa capacidade de endividamento já está ultrapassando o limite. Estamos no limite do limite”, disse Bolsonaro, em entrevista para uma rádio de Mato Grosso do Sul.



Prorrogação do Auxílio Emergencial

Atualmente, muitos são os usuários que estão se perguntando se o programa continuará a ser pago. O que se sabe até agora é que em torno de 35 milhões de brasileiros que estavam recebendo mensalmente valores que variaram entre R$ 150 e R$ 375 a depender do público que estava recebendo o benefício em questão.

Dentro do Governo Federal, a ideia de manter o auxílio emergencial por mais meses seguiu no pensando de alguns membros. Só que isso só aconteceria caso PEC dos Precatórios não passasse pelo Congresso Nacional. Caso o documento não fosse aprovado, o Planalto não conseguiria pagar o aumento do novo Bolsa Família, e como forma de compensar isso, uma nova prorrogação do Auxílio Emergencial poderia ser sinalizada.

Sendo assim, com a aprovação da PEC, as chances de uma prorrogação do Auxílio Emergencial diminuíram. Após passar pela Câmara, o Senado agora vai analisar a PEC dos Precatórios.

O Senado promove nesta segunda-feira (22), às 15h, sessão temática para debater a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 23/2021, conhecida como PEC dos Precatórios. O debate faz parte do esforço dos senadores para chegar a uma solução de consenso que viabilize o pagamento do Auxílio Brasil, programa social sucessor do Bolsa Família, sem que haja adiamento do pagamento de precatórios ou alteração do teto de gastos, como temem os críticos do texto aprovado pela Câmara dos Deputados.

De acordo com informações do jornalista Valdo Cruz, da GloboNews, uma ala do Governo Federal está torcendo para que a PEC não passe. Assim, eles poderiam manter o Auxílio Emergencial por mais tempo. Como esse benefício atende mais gente, então eles entendem que isso poderia ser melhor para o Presidente Jair Bolsonaro quando se olha para as eleições de 2022.