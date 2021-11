Novatos Aster Brasil e Nova Venécia estão na final Copa Espírito Santo – Futebol Interior

Vitória, ES, 21 (AFI) – Aster Brasil e Nova Venécia farão a final da Copa Espírito Santo. O Nova Venécia já havia conquistado sua vaga na final no sábado, e na tarde deste domingo a vaga para o novato Aster Brasil veio mesmo com uma derrota por 1 a 0 frente ao Capixaba, em partida disputada em Cariacica, na região da Grande Vitória.

O Aster Brasil foi beneficiado pela combinação de resultados, já que no “jogo de ida” havia vencido por 2 a 0.

NOVA VENÉCIA EMPATA NO SÁBADO E GARANTE VAGA NA FINAL

No sábado, o Nova Venécia confirmou sua vaga na final ao empatar em 0 a 0 com o Serra, em Nova Venécia. Como havia vencido o primeiro jogo por 3 a 1, ficou com a vaga na final.

DECISÃO EM JOGO ÚNICO

Agora, os novatos Aster Brasil e Nova Venécia disputarão o título da Copa ES em jogo único já marcado para o próximo domingo no estádio Kleber Andrade, na cidade de Cariacica.

O campeão da Copa Espírito Santo terá um bom calendário em 2022, já que o título garante vaga na Copa do Brasil, Copa Verde e na Série D do Campeonato Brasileiro.

COPA ESPÍRITO SANTO

SEMIFINAIS – JOGOS DE VOLTA

Sábado – 20/11/2021

Nova Venécia 0 X 0 Serra

Domingo – 21/11/2021

Capixaba 1 x 0 Aster Brasil