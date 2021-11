Novembro azul: mais de 500 ciclistas participarão da Pedalada do Bem

As atividades estão programadas para começar às 7h no Farol de Itapuã e o trajeto será em direção ao Farol da Barra. Ao todo são quase 23 quilômetros pela orla da capital baiana.

Como parte da campanha do Novembro Azul, mais de 500 ciclistas de 35 grupos irão se reunir neste domingo (7) para pedalar. O objetivo é fazer um alerta do ‘bem’ contra o câncer de próstata.

Para este ano, as estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam 65.840 novos casos, com um risco estimado de 62,95/100 mil habitantes. Diante dos dados, o diagnóstico precoce continua sendo o foco do Novembro Azul porque eleva para mais de 90% as chances de cura.