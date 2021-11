Novembro azul tem programação especial de serviços na capital baiana; confira

O ‘Novembro Azul’ é um mês de conscientização sobre a saúde integral do homem no combate às doenças, como o câncer de próstata. A campanha também tem como objetivo o cuidado com os tumores de bexiga, pênis, rim e testículos.

Além disso, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão intensificando a oferta de consultas médicas e odontológicas, realização de testes rápidos (HIV, sífilis e hepatites) e imunização. Serviços como orientações sobre pré-natal do parceiro, planejamento reprodutivo, prevenção ao câncer de próstata, combate ao tabagismo e tuberculose e encaminhamentos para clínica de disfunção sexual e vasectomia estão sendo intensificados.

Unidades Básicas de Saúde (UBS) Equipes dos multicentros estão realizando palestras de combate e promoção do autocuidado à saúde do homem. A ação é voltada para os colaboradores, pacientes e acompanhantes das unidades.

Hospital Municipal

Com foco nos exames de imagem, o Hospital Municipal amplia a oferta de ultrassonografias da próstata e aparelho urinário com mais de 800 vagas. Para ter acesso ao serviço, é necessário que o interessado realize a marcação prévia exclusivamente nos postos de saúde do Distrito Sanitário Cajazeiras.

Acesso a serviço básico de atendimento

O paciente precisa se dirigir à unidade de saúde mais próxima da sua casa e agendar uma consulta e/ou procedimento com os profissionais da unidade. Eles podem solicitar consulta médica, de pré-natal do parceiro, de enfermagem, dentista, planejamento reprodutivo, dentre outras. Basta apresentar documentos pessoais como identidade (RG) e cartão SUS. As consultas no Hospital Municipal são agendadas pelo Sistema Vida+.

Durante o Novembro Azul estão sendo ofertados exames de ultrassonografia nos Multicentros de Saúde e no Hospital Municipal. Para ter acesso, o paciente precisa se dirigir a uma unidade básica de saúde e agendar pelo sistema vida+. Mas antes ele precisa passar pelo médico clínico que irá avaliar a necessidade e fará a solicitação do exame.