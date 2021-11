Novembro negro: conheça seis empreendedoras negras para seguir e consumir

Você sabia que o Brasil é o país no mundo com o maior número de empreendedores? E nesse universo, quase metade é ocupado por mulheres. Segundo o Relatório Especial de Empreendedorismo Feminino no Brasil, do SEBRAE, 48% dos Microempreendedores Individuais (MEI) no Brasil são mulheres e os pequenos negócios representam a esmagadora maioria dos empreendimentos comandados por gestoras no nosso país.

A empreendedora Joyce Melo é jornalista, produtora e gestora de conteúdo multimídia e multiplataforma e assessora de imprensa. Pós-graduanda em Gestão Financeira e Controladoria, é fellow do Instituto Four e Embaixadora da Juventude UNODC. Diretora de comunicação do Mete Dança Digital. Co Fundadora da marca de turbantes 2em1 Empoderamente. Co Fundadora do Informativo Dendicasa, um noticiário dentro do aplicativo WhatsApp, criado diante da pandemia do Coronavírus com o objetivo de combater os “baratinos do zap”.

Foto: Divulgação

Monique Evelle é fundadora da Inventivos, plataforma de formação de empreendedores que recebeu investimento do Black Founders Fund, do Google for Startups. Foi reconhecida pela Forbes como 30 Under 30, intitulada Linkedin Top Voices e está entre os 50 profissionais mais criativos do Brasil pela Revista Wired. Aos 16 anos criou o ‘Desabafo Social’, laboratório de tecnologias sociais, e atualmente é sócia-investidora da ‘Sharp’, hub de inteligência cultural, e Consultora de Inovação do Nubank.

É também autora do livro ‘Empreendedorismo Feminino: Olhar estratégico sem romantismo’ e apresenta o podcast ‘Caminhos Intuitivos’, no Globoplay. Bacharel em Humanidades com ênfase em Política e Gestão da Cultura na Universidade Federal da Bahia e pós-graduada em gestão estratégica da inovação tecnológica, na Federal de São Carlos, já fez parte do time de jornalistas do Profissão Repórter, da Globo.