Novo app do Auxílio Brasil gera reclamações nas redes sociais

O Governo lançou ainda na última semana o aplicativo oficial do Auxílio Brasil. Por ele, a ideia é fazer com que as pessoas se aproximem ainda mais do programa. Os cidadãos poderão saber o saldo, o dia de pagamento e mais algumas informações básicas de movimentação do dinheiro do benefício.

A intenção pode até ser essa, mas a execução estaria deixando um pouco a desejar. Nas redes sociais, não está faltando reclamação em torno da nova aplicação. E são queixa dos mais variados tipos. Tem gente dizendo, por exemplo, que os dados não estão atualizados como deveriam. E não estamos falando, portanto, de pouca gente.

Nas redes sociais, alguns usuários estão dizendo que estão baixando a aplicação, e quando ela abre apareceriam informações ainda do Bolsa Família. Para quem não sabe, esse programa chegou ao fim há cerca de algumas semanas. O último pagamento aconteceu ainda na última semana de outubro.

“Por que ainda não atualizou em todos aparelhos? No Playstore tá atualizado aí quando entra vai direto para o app do bolsa família antigo. Aí fica difícil acessar e ter noção de algo ‘né’?”, disse a internauta Jucélia Gama ao reclamar do novo app. “O aplicativo mal foi lançado e ao tentar logar já dá erro”, disse Yasmin Caroline.

“Quando entro só diz ‘fora do sistema’ ou ‘não há benefício disponível no CPF informado’. Isso sem contar que passam 10 anos só pra carregar”, disse Eliane Souza. “Aplicativo ruim, trava muito, e toda vez que eu tento entrar aparece ‘não disponível no momento’”, disse Thaiane da Silva.



Você Pode Gostar Também:

Governo ainda não se pronunciou

Pelo menos até a publicação desta matéria, o Governo Federal não tinha se pronunciado oficialmente sobre os problemas no app do Auxílio Brasil. Mas de acordo com informações de bastidores, é possível saber o que aconteceu.

Acontece que o Palácio do Planalto está registrando uma alta procura pelo Auxílio Brasil. Milhões de pessoas estão tentando acessar esse app ao mesmo tempo. Por isso, o sistema pode acabar se sobrecarregando.

Sem inscrição

Vale lembrar ainda que não dá para fazer inscrições no Auxilio Brasil através desse app que o Governo lançou. Isso porque o Palácio do Planalto não abriu aplicações deste tipo. A função da aplicação neste primeiro momento é apenas de consulta.

Quem quer entrar no Auxílio Brasil precisa, portanto, se preocupar neste momento apenas com o Cadúnico. Essa é, aliás, a única lista que o Governo Federal vai usar para decidir quem recebe e quem não recebe o novo Bolsa Família.

Auxílio Brasil

O plano do Palácio do Planalto é começar os pagamentos do Auxílio Brasil já no próximo dia 17. Neste primeiro repasse, apenas os 14,6 milhões de brasileiros que já estavam no Bolsa Família poderão receber o benefício em questão.

A partir de dezembro, o Governo vai poder abrir novas vagas para o projeto. Mas ainda de acordo com o Palácio do Planalto, isso só vai acontecer caso o Congresso Nacional aprove por completo a PEC dos Precatórios.