Novo auxílio de R$ 200 até dezembro de 2022

Recentemente, o programa Ser Família foi alterado pelo Governo do Mato Grosso. Agora, os cidadãos contemplados receberão uma quantia bimestral no valor de R$ 200. O governo tem a expectativa de atender cerca de 100 mil famílias em situação de vulnerabilidade até dezembro de 2022.

O Ser Família está em vigência desde maio deste ano, destinado às famílias carentes do estado do Mato Grosso inscritas no Cadúnico. Além da inscrição no cadastro, para receber o benefício é preciso obter uma renda mensal per capita de até R$ 89, sendo também registrados no Bolsa Família. O pagamento ocorre através de um cartão específico da iniciativa.

O auxílio é voltado para a compra de alimentos, produtos de limpeza e higiene, sendo vetada a aquisição de bebidas alcoólicas, combustíveis e produtos cosméticos. Atualmente o programa está atendendo cerca de 30 mil famílias.

Atualização do Ser Família



Considerando as alterações nos critérios e na forma de pagamento do programa, previstos na Lei 602/21 aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL/MT), o Ser Família passará por mais novas mudanças.

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), informou que os cartões previamente disponibilizados aos beneficiários do programa serão substituídos. Isso porque, uma nova empresa ficará encarregada pelos repasses dos valores.

Segundo a secretária da Setasc, Rosamaria Carvalho, a previsão é que todos os cartões distribuídos sejam substituídos este mês. Ela reforça dizendo que não haverá mudança no programa, sendo apenas um ajuste no programa, que trará um valor mais elevado e por um período maior.

Acesso ao CadÚnico aos brasileiros é ampliado

Acesso ao CadÚnico aos brasileiros é AMPLIADO em todo o país? Veja como vai ficar! Caso você, brasileiro, ainda não saiba, o sistema do Cadastro Único sofreu algumas alterações neste fim de 2021.

Acontece que os jovens menores de 16 anos que não possuem vínculo familiar, poderão se cadastrar no CadÚnico. No entanto, é necessário que sejam residentes de abrigos públicos. Devido a atualização, o banco de dados amplia a quantidade de cidadãos atendidos por 27 programas sociais. Todas as medidas são destinadas as famílias consideradas vulneráveis financeiramente.

A nova regulamentação foi publicada no Diário Oficial da União. Conforme o secretário nacional do CadÚnico, o serviço ajuda 30 milhões de famílias atualmente, conferindo a cerca de 78 milhões de cidadãos brasileiros.

“Estamos ampliando o acesso ao sistema, que atualmente já contempla cerca de 78 milhões de cidadãos, ou 30 milhões de famílias de baixa renda, pobres ou na extrema pobreza. Dessa forma, conseguimos identificar mais pessoas em situação de vulnerabilidade que necessitam do amparo do poder público. ”