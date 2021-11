Novo casal? Juliette sai de festa acompanhada por ator global, diz colunista

Parece que Juliette não saiu sozinha da pequena reunião que aconteceu na casa de Caetano Veloso, no último sábado (13). De acordo com informações de Fábia Oliveira, do O Dia, a ex-BBB pegou uma carona com João Vicente.

O que pode entregar um possível affair é que os dois moram em bairros distantes no Rio de Janeiro: o ator em São Conrado e a cantora no final da Barra da Tijuca. São cerca de 14km entre um bairro e o outro.

Vale lembrar que durante o BBB 21, o próprio João Vicente revelou ter uma “queda” por Sarah Andrade, logo nas primeiras semanas do jogo. O ator também já viveu um affair com Rafa Kalimann, outra ex-BBB.