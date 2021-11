NOVO golpe no WhatsApp já fez milhares de vítimas

Em 2021, milhares de pessoas foram vítimas de golpes através do WhatsApp entre os meses de janeiro e setembro. A quantidade de pessoas que caíram no golpe determinou o crime como o de maior incidência na Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos (Coeciber), órgão do Ministério Público (MPMG).

O estelionato digital pelo mensageiro ocorre, geralmente, por falta de atenção da própria vítima. Mensagem como: “deixei meu celular na assistência técnica e eles me deram um prazo de 3 a 4 dias. Estarei usando esse número temporariamente. Qualquer coisa, pode me chamar aqui, ok”?, são uma das mais usadas pelos golpistas para chamar a atenção dos usuários.

O MPMG informa que os casos mais vistos são de criminosos tentando se passar por parente da vítima. Desse modo, após obter dados e ganhar a confiança da vítima, o golpista pede que ela faça alguma transferência ou depósito, usando a justificativa de que não consegue acessar aplicativos bancários.

O coordenador do Coeciber, promotor de Justiça Mauro Ellovich da Fonseca, explica que, “Em geral, não se trata de invasão (“hackeamento”) do telefone, do computador ou mesmo do aplicativo. O que ocorre é que os criminosos adquirem ‘pacotes de dados’ no mercado negro, geralmente decorrentes dos vazamentos de bancos de dados de prestadores de serviços e empresas legítimas, contendo nome, data de nascimento, estado civil, endereços, números de telefones, relações familiares e até dados financeiros e outras informações sensíveis de possíveis alvos”, diz.



Como evitar o golpe?

Não realize pagamentos ou transferências de imediato quando houver solicitação através do Whatsapp;

Não forneça dados ou os confirme através de telefones ou aplicativos não seguros;

Restrinja as configurações de privacidade de redes sociais, especialmente a da foto de perfil do Whatsapp;

Ative a verificação em duas etapas no Whatsapp.

Caí no golpe, o que devo fazer?

Caso você tenha sido vítima desse golpe, o Coeciber sugere a adoção das seguintes providências:

Não delete a conversa com o criminoso e nem apague qualquer mensagem do diálogo.

Faça a captura de tela da conversa;

Realize o “backup da conversa” e a “exportação da conversa” para algum e-mail;

Comunique urgentemente a um parente ou amigo para que ele possa avisar terceiros e se precaver das consequências do uso de seu nome e dados;

Faça um Boletim de Ocorrência, constando o número usado pelo criminoso e qualquer outro dado apresentado por ele;

Registre reclamações formais ao entrar em contato com seu banco e o banco para o qual os valores foram transferidos;

Envie um e-mail para support@whatsapp.com alertando sobre a criação de perfil falso, constando o número utilizado pelo criminoso e as capturas de tela.