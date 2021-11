Novo ThinkPad E14 Geração 3 chega ao Brasil em dezembro

A Lenovo anunciou a chegada do ThinkPad E14 Geração 3 para o mercado brasileiro. A marca, que carrega tecnologia da IBM (a divisão de computadores da empresa foi adquirida em 2004 pela Lenovo), entrega novidades para proporcionar melhor experiência ao usuário. Para isso, ele chega com processadores até AMD Ryzen 7 série 5000, armazenamento SSD e placa de vídeo integrada Radeon.

A intenção é atender necessidades como o trabalho remoto ou mesmo híbrido, quando o colaborador reveza trabalhando entre a casa e o escritório da empresa. A nova versão do E14 conta com design aprimorado, melhor desempenho e recursos de produtividade, recomendado especialmente para pequenas e médias empresas.

Como diferencial por ser um computador corporativo, o ThinkPad sempre entrega soluções de proteção de informações. Uma delas é o leitor de impressão digital embutido no botão liga-desliga e a câmera infravermelha (item opcional), que permitem o reconhecimento biométrico para que nenhuma pessoa não autorizada tenha acesso ao dispositivo.

Também há a tampa da webcam ThinkShutter, uma maneira simples e eficaz de proteger os usuários contra curiosos, bloqueando a câmera quando ela não estiver sendo utilizada. A câmera conta ainda com a tecnologia Glance vy Mirametrix, recurso ativado por software que responde à presença de usuários, travando automaticamente o notebook quando o usuário se afasta. Ela ainda oferece a função Snap Window e Smart Pointer para as configurações com múltiplas telas.



Durabilidade e robustez como diferenciais

Além do design atualizado com bordas finas, a série E também proporciona a durabilidade necessária no mundo em evolução em um equipamento robusto, seguindo a tradição dos notebooks da linha Thinkpad. Segundo a fabricante, o dispositivo foi certificado em 12 testes de especificação militar que maximizam a sua confiabilidade de longo prazo.

A experiência de produtividade também foi aprimorada com inovações audiovisuais para proporcionar a melhor experiência de colaboração remota possível. Os alto-falantes da marca Harman com software Dolby Audio, microfones de array duplo, câmera 720p HD e teclas de atalho do Microsoft Teams ou Skype for Business integradas ao tradicional teclado do ThinkPad facilitam a comunicação unificada para reuniões.

Além disso, o ThinkPad E14 dá aos usuários um enorme poder de processamento com o AMD Ryzen Série 5000 e sua lendária durabilidade, a produtividade essencial aos negócios e recursos de segurança. O Wi-Fi 6 (também opcional) maximiza a velocidade de transferência para gerar conexões estáveis.

Parceria com AMD Ryzen

O portfólio da Lenovo, com produtos AMD Ryzen, permite que os clientes tenham à disposição notebooks com desempenho multitarefa e eficiência energética. A AMD PRO Technogies proporciona maior segurança, capacidade de gerenciamento e longevidade da plataforma para atender às rigorosas necessidades das aplicações corporativas.

A Lenovo defende que o portfólio da AMD Ryzen for Business entrega um desempenho avançado, segurança e ótima duração de bateria ao ThinkPad. Com a parceria, a empresa se diz satisfeita com os processadores da AMD e aproveita suas tecnologias de processo de fabricação de CPUs de 7nm para oferecer aos clientes a melhor experiência possível.

Preços, disponibilidade e características técnicas

O ThinkPad E14 deve estar disponível a partir de dezembro 2021, com preços sugeridos a partir de R$ 5099,00.

Características Processador AMD Ryzen 5000 Sistema operacional Até Windows 10 Pro Placa de vídeo AMD Radeon integrada Memória RAM Até 24 GB DDR (8 GB OB + 16 GB DIMM) Armazenamento interno Até duas unidades SSD de 512 GB ou 1 TB Bateria 45 Wh (12,8 horas de duração) ou 57 Wh (com até 15 horas de duração) Carregador Até Type-C 65 W (compatível com RapidCharge) Tela 14″ FHD TN (250 nits) antirreflexo 14″ FHD TN (300 nits) antirreflexo 14″ FHD TN (300 nits) antirreflexo, 100% sRGB Dimensões (largura x profundidade x altura) 324 x 220,7 x 17,9 mm Peso A partir de 1,64 quilo Áudio Dois alto-falantes Harman estéreo 2 W | Dolby Audio Portas 1x USB-C 3.2 1X USB 3.2 1X USB 2.0 1X HDMI 1.4 1X RJ45 (para cabo ethernet) 1x de áudio Rede Até Wi-Fi 6 e Blutooth 5.2