Novorizontino, Manaus e Ypiranga-RS lutam pela última vaga de acesso – Futebol Interior

Campinas, SP, 06 (AFI) – Depois de muitos jogos, vários gols e emoções à flor da pele, a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C será encerrada neste domingo (07), com dois jogos marcados para às 16h, que irão definir a última vaga de acesso no Grupo D. Novorizontino e Manaus fazem um confronto direto, enquanto o Ypiranga-RS corre por fora e depende de uma combinação de resultados para chegar ao objetivo.

Vale lembrar que nesta chave o Tombense-MG já garantiu o acesso com uma rodada de antecedência e de quebra já está confirmado na decisão da Série C. Empatados com seis pontos ganhos, Novorizontino e Manaus se enfrentam no domingo (07) no Estádio Jorge Ismael de Biasi, onde quem vencer esse duelo direto ficará com o tão sonhado acesso.

Em caso de empate, ambas as equipes precisam tomar cuidado com o Ypiranga-RS que vem logo atrás e enfrenta o Tombense, no Estádio Almeidão, em Tombos, no interior de Minas Gerais. Isso porque, caso vença, o time gaúcho chegaria aos oito pontos e deixaria os dois rivais para trás, que ficaram com sete pontos caso fiquem na igualdade.

REGULAMENTO

A segunda fase está sendo disputada mais uma vez em sistema de grupos, com quatro equipes em cada, onde estão jogando dentro das chaves em turno e returno. Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B. Já os dois líderes se classificam para a final.

A grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.