Novorizontino-SP 2 x 0 Manaus-AM – Tigre segue voando alto e conquista acesso na Série C – Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 07 (AFI) – O Novorizontino irá jogar pela primeira vez em sua história o Campeonato Brasileiro da Série B em 2022. Um ano depois de subir da Série D, o time paulista repetiu o feito e neste domingo (07) confirmou o tão sonhado acesso na Série C. Jogando no Estádio Jorge Ismael de Biasi, a equipe recebeu e venceu o Manaus, pelo placar de 2 a 0, em um duelo direto pela vaga na última rodada do Grupo D da segunda fase. Edson Silva e Douglas Baggio, ambos no segundo tempo marcaram os gols.

Com o resultado, o Novorizontino termina essa etapa da competição na segunda posição do Grupo D com nove pontos, ficando atrás apenas do líder Tombense que fez 11 e agora irá disputar a decisão do título da Série C contra o Ituano, primeiro colocado da outra chave. Já o Manaus bate na trave pelo segundo ano seguido na briga pelo acesso, ficando em terceiro com seis pontos.

PRIMEIRO TEMPO

A partida começou bastante movimentada, com os dois times procurando espaços para chegar com perigo ao gol adversário, mas aos poucos o Manaus foi tomando as rédeas do duelo e criando as melhores chances. A primeira veio aos 12 minutos, quando após um cruzamento, Denílson apareceu no segundo pau e cabeceou firme, mas parou em uma bela defesa do goleiro Giovanni.

Apesar disso, o Novorizontino conseguiu responder algumas vezes em bolas paradas. Aos 19 minutos, Pereira soltou o pé em uma cobrança de falta, mas o goleiro Matheus Inácio se esticou inteiro para espalmar para fora. Já nos minutos finais, Danielzinho teve uma chance em uma falta da meia-lua, mas acabou mandando por cima do gol. Por isso, o primeiro tempo terminou zerado.

(Fotos: Guilherme Videira/Novorizontino)

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Novorizontino fez pressão desde o primeiro minuto e no primeiro lance de ataque, Barba arriscou um chute forte de longe e acertou o travessão. Porém depois de tanto tentar, os donos da casa abriram o placar aos 17 minutos. Depois de uma cobrança de escanteio fechada, Edson Silva apareceu com liberdade e testou para o fundo das redes, colocando os paulistas em vantagem.

Em vantagem, os donos da casa passaram a controlar o jogo conforme o tempo foi passando. E, não demorou para sair o segundo gol. Aos 38, Guilherme Lazaroni foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para trás, encontrando Douglas Baggio que só ajeitou o corpo e bateu para o fundo das redes, sem chances para o goleiro adversário. Nos minutos finais não deu tempo para mais nada e o Novorinzontino venceu por 2 a 0.