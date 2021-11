Novorizontino-SP x Manaus-AM – Duelo direto pelo acesso no Grupo D da Série C, onde quem vencer chega a glória – Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 04 (AFI) – Sem dúvidas, o duelo entre Novorizontino e Manaus será o mais importante da sexta e última rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, afinal quem vencer conquistará o tão sonhado acesso para a Série B de 2022. As duas equipes se enfrentam em confronto direto neste domingo (07), às 16h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi.

Empatados com seis pontos ganhos, as duas equipes ainda tem o Ypiranga-RS como concorrentes nesta briga pelo acesso. Apesar disso, ambas as equipes dependem de suas forças para chegar ao objetivo. Em caso de empate, o Novorizontino terá que torcer para que o Ypiranga-RS não vença a líder Tombense na outra partida da chave. Já o Manaus estaria eliminado, já que o rival paulista ficaria na frente no número de vitórias, que é um dos primeiros critérios de desempate.

NOVORIZONTINO

Para o duelo, o técnico Léo Condé fez bastante mistério nos treinos durante a semana, afinal ele não costuma repetir as escalações do Novorizontino de um jogo para o outro. Mas, o que se sabe, é que os desfalques seguem os mesmos: Felipe Rodrigues, Paulinho, Adilson Goiano e Andrei, todos lesionados. Não há novas baixas por lesão ou suspensão. Portanto, a base deve ser a mesma que vem atuando.

“Não podemos esquecer que estamos jogando bem, fazendo nosso trabalho da melhor maneira. É claro que, em determinados momentos, o resultado não é o que esperamos. Entretanto, nossa equipe é forte o suficiente para reverter essas situações. Estamos unidos, esperamos contar com o apoio do nosso torcedor e queremos retribuir fazendo um grande jogo e trazendo esse acesso”, disse o zagueiro titular Edson Silva.

MANAUS

Do outro lado, o técnico Evaristo Piza tem problemas para armar o Manaus. Afinal, o do lateral-esquerdo Dudu Mandai e o volante Gilson Alves seguem de fora, enquanto o volante Júlio Ruch é dúvida. O primeiro segue tratando uma lesão na coxa e o outro uma entorse no joelho junto ao Departamento Médico.

Já Júlio Rush saiu com fortes dores no adutor da coxa ainda no primeiro tempo da partida contra o Tombense e está sendo reavaliado nesta semana. Caso não tenha condições de jogo, Derlan deve começar jogando. No mais, o comandante não deve fazer grandes mudanças.

“Ir lá, jogar, buscar ganhar do adversário, se isso acontecer, a gente consegue o objetivo do acesso. É o último jogo. Não tem mais como errar. Não tem um próximo jogo. O adversário está buscando o que nós também estamos buscando. E é uma batalha. Quem tiver mais estratégia, mais força, mais equilíbrio e imposição, com certeza consegue o objetivo do acesso”, disse Piza em entrevista durante a semana.