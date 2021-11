Novos cadastros do Programa CRIA são contemplados em Penedo

Lista do mês de outubro foi divulgada nesta quarta-feira (03)

DECOM PMP

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) divulgou nesta quarta-feira, 03, os novos beneficiários do Programa Criança Alagoana (CRIA).

Devido a uma falha de atualização no sistema do programa lançado em fevereiro, houve atraso na divulgação e inclusão dos cadastros.

No entanto, no mês de outubro, mais de 40 beneficiárias foram incluídas e já passam a contar com o auxílio financeiro a partir deste mês.

O programa Criança Alagoana, idealizado pelo Governo de Alagoas em parceria com a Prefeitura de Penedo, é o maior programa de assistência social para a primeira infância.

Confira aqui a nova lista.

O Cartão CRIA beneficia com um auxílio financeiro de R$ 100 (cem reais) mensais mais de três mil famílias com gestantes, bebês e crianças até 6 anos de idade – incluindo as portadoras da síndrome congênita por Zika vírus, essas até 7 anos de idade – que vivem em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

O calendário de pagamento do CRIA segue o mesmo do Bolsa Família, com a data do depósito correspondente ao final do número do NIS.

Famílias incluídas no programa estão recebendo o cartão CRIA no endereço informado durante o cadastramento, mais um serviço ofertado pela Prefeitura de Penedo por meio da SEMDSH.

Para quem ainda não tem o cartão, o recebimento do benefício acontecerá na Caixa Econômica Federal pelo Bolsa Família ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Além das bolsas, em outubro, foi anunciada a construção de duas creches do programa CRIA na cidade de Penedo.

Por Janyelle Vieira – DECOM PMP