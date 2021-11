Nubank anuncia apoio oficial à Copa do Mundo do Catar em 2022

O Nubank anunciou, na manhã desta quinta-feira (18), que o banco digital será um dos apoiadores oficiais da Copa do Mundo da Fifa de 2022, que acontecerá entre os meses de novembro e dezembro no Catar. Segundo a empresa, o patrocínio visa cumprir sua missão e empoderar seus 48 milhões de clientes “com um toque diferente”.

“O futebol tem, como nenhum outro esporte, o poder de unir as pessoas no mundo todo, mas principalmente na América do Sul. Queremos fazer parte desse momento e contribuir para que todos na nossa região possam vivenciar a emoção de uma nova Copa do Mundo, onde teremos muitos motivos para comemorar”, Arturo Nuñez, Chief Marketing Officer (CMO) do Nubank.