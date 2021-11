De acordo com informações oficiais no Nubank a sua segurança é prioridade, assim sendo, a fintech anunciou que foram implementados limites no Pix, assim trabalhando para manter a sua conta PJ protegida.

Nubank anuncia limites Pix diurno e noturno

Conforme informações oficiais, os limites Pix diurno e noturno é uma ferramenta que te deixa ainda mais no controle das transferências e pagamentos da sua empresa.

Como funcionam os limites por período?

Conforme informações oficiais, os limites estabelecem o valor máximo para a soma de todas as transferências para pessoas físicas que você realizar durante os períodos diurno (das 06h01 às 20h00) e noturno (das 20h01 às 06h00). A fintech ressalta que os períodos seguem o horário de Brasília.



Você Pode Gostar Também:

Quais são os meus limites?

O seu limite diurno é o mesmo que você havia estabelecido como o seu limite diário Pix. Já o limite noturno ainda não tem um valor definido. Sendo assim, é possível definir um limite noturno, visualizar seu limite diurno e ajustar os dois valores direto no app sempre que quiser, informa a fintech.

A determinação do Banco Central do Brasil de que o limite noturno seja estabelecido inicialmente em R$1.000,00 não se aplica à sua conta PJ, explica a fintech.

Como realizar esse gerenciamento?

Conforme informações oficiais da fintech, para alterar os valores do seu limite diurno e noturno basta acessar sua Área Pix e em seguida tocar em “Configurar Pix”. No entanto, o Nubank ressalta que vale lembrar que, para sua segurança, as solicitações de aumento de valores são aprovadas em um período de 24 a 48 horas após seu pedido. Caso você deseje diminuir o limite, o ajuste é feito na hora.

Uma transferência pode ser bloqueada mesmo sem ultrapassar o limite diário?

A resposta para essa questão é positiva. A fintech ressalta que para a segurança dos seus clientes, o Nubank possui outras regras além do limite diário que são utilizadas para avaliar se uma movimentação é segura ou não.

No entanto, caso uma transferência seja bloqueada, basta seguir o passo a passo indicado no seu aplicativo para realizar a transação de forma segura e rápida, afirma o site oficial da fintech.

Meu Limite Pix

O Nubank ressalta que para trazer ainda mais segurança e controle para as transferências instantâneas, a fintech lançou em março de 2021, a função Meu Limite Pix. Com ela, os clientes conseguem definir o valor máximo que podem transferir ao longo de um dia usando o Pix. Essa nova funcionalidade está disponível para os clientes da conta do Nubank na área Pix do app, informa a fintech em sua plataforma oficial.