Nubank realiza promoção junto com o site Ingresso.com

Nesta última sexta-feira (26), a Ingresso.com realizou uma parceria com a Nubank para promover uma novidade que já estava disponível no início do mês de novembro. A plataforma que oferece a venda de tickets para cinema, agora está aceitando pagamentos através da modalidade débito via a fintech.

Segundo o que foi relatado no comunicado, apenas nos primeiros dias da iniciativa, a compra de ingressos com o cartão Nubank foi equivalente a 40% das vendas realizadas em débito, de acordo com os dados que foram repassados pelo Ingresso.com.

O serviço de comércio de tickets orienta que os pagamentos online são uma forma de fortalecer as medidas durante um processo ainda lento de retomada da economia, por conta da pandemia do Coronavírus.

Cartão de crédito segue em crescimento no Brasil

Em um levantamento recente que foi realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços (Abecs), foram identificadas 16,3 bilhões de transações por meio das plataformas digitais e métodos eletrônicos de pagamento, onde a movimentação total teria ultrapassado os R$ 1 trilhão, impulsionada pela pandemia e isolamento social.



Além do pagamento pelo Nubank, o Ingresso.com também aceita os pagamentos por cartão de débito de outros emissores, como cartões do Banco Inter, Santander, Bradesco. Next, Caixa Econômica Federal e Itaú.

Nubank também expandiu as suas opções de pagamento para cartão de crédito

Se os clientes do Nubank podem utilizar o seu cartão de débito para realizar pagamentos no Ingresso.com, a fintech ampliou o seu leque de opções também para a modalidade crédito, incluindo linhas de financiamento de imóveis, automóveis e empréstimo consignado.

Com o intuito de fortalecer o seu portfólio de crédito, a última grande parceria do Nubank foi anunciada juntamente da Creditas, que é uma das startups mais populares do Brasil neste momento.

O acordo prevê que o Nubank se torne um sócio minoritário da fintech, com uma participação de até 7,7% em suas ações pelo período de nos próximos 2 anos. Até o final deste ano, o Nubank estará autorizado a promover os produtos da Creditas através do seu aplicativo.

Opção de seguro através da Creditas

Além das novas soluções de crédito, a Creditas oferece soluções de seguros residenciais, de automóveis e trabalhistas. Será muito positivo para o Nubank, que poderá aumentar o leque de soluções disponíveis dentro do seu aplicativo, que inclusive já conta com o seguro Nubank Vida.

Para Sergio Furio, CEO da Creditas, a parceria com o Nubank deve ser celebrada, pois agora poderá compartilhar da mesma plataforma que o banco digital, no momento já atendendo mais de 40 milhões de clientes na América Latina.

Quem também se pronunciou foi o atual CEO do Nubank, David Vélez, que menciona que é sempre positivo estabelecer novas parcerias, tanto na modalidade débito como também em crédito, podendo mudar positivamente a vida dos clientes do banco: “No Nubank, criamos soluções e produtos sempre pensando em nossos clientes”, procurando manter um nível de experiência elevado.