Número de casos de covid-19 aumentam cerca de 60% em 24h na Bahia

O número de casos de covid-19 na Bahia está aumentando. De acordo com o último boletim da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) o número de novos casos passou de 468 na quinta-feira (25) para 744 nesta sexta (26); uma alta de cerca de 60% em 24h.

No caso dos registros ativos – aqueles em condição de infectar outras pessoas – a estatística saiu de 2.923 para 3.110. Ainda segundo a Sesab, foram confirmadas mais sete mortes pela doença no estado, sendo que três delas aconteceram nesta semana.

Em relação aos municípios com maior incidência, estão Maracás, Itororó, São Felipe, Itabuna e Ibirataia. Vale ainda pontuar que 80,11% dos casos de covid-19 foram registrados no interior do estado e apenas 18,94% em Salvador.