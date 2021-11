‘O cancelamento que vivi no Rock in Rio era racismo”, diz Carlinhos Brown

No episódio, o atual técnico do ‘The Voice Brasil’ recebeu vaias e garrafadas da plateia e em meio ao tumulto ele gritava: “Nada me atinge!”.

“Eu era um artista muito mais frágil naquele momento, com expectativas gigantes jogadas naquele momento, eu já estava com música estourada –já tinha criado, com meus amigos, o axé music. Mas eu era frágil com inocências antropofagistas. Me vestia como índio, eu não queria me vestir como o cara do rock ‘n’ roll”, disse ele ao jornalista Jairo Malta.