O Clone: Albieri tentará controlar a vida da ‘cópia’ de Diogo

Ocorrerá tudo bem com o nascimento do primeiro filho de Deusa (Adriana Lessa), as coisas se complicarão após isso. Albieri (Juca de Oliveira), que criou o bebê em laboratório para ser o clone de Diogo (Murilo Benício), tentará controlar a vida do recém-nascidos nos próximos capítulos da trama.

Após o nascimento de seu filho, Deusa se encontrará com Yvete (Vera Fischer) e fará um desabafo. “Eu chamei o doutor Albieri para ser padrinho, e ele aceitou. Mas ele achou feio o nome de Edvaldo e quer fazer um combinado com outro nome”, falará.

“Diogo é o afilhado dele que morreu no desastre. Não vai dar sorte para o menino se puser o nome. Ele vai ter uma vida muito infeliz”, contará a loira assustada com a situação.

“Ai meu Deus, não. Ainda mais o doutor Albieri sendo padrinho. Ele vai ficar chamando o espírito do menino pra cima do meu filho”, rebaterá a moça.

Mais tarde, Deusa visitará o médico e irá vetar a escolha do nome da criança. “Que bobagem. Que superstição mais tola”, dirá ele. “É que eu cismei, e a Yvete também”, insistirá ela.

Ele irá recuar da ideia e o bebê se chamará Leandro. Albieri, porém, ainda deixará a criança ligada à família de Diogo.