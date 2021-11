O Clone: após discussão, Lucas assume que não ama Maysa

Nos próximos capítulos de “O Clone”, a relação entre Lucas (Murilo Benício) e Maysa (Daniela Escobar) será marcada por mais discussões e brigas. Em uma delas, o mocinho assumirá que não ama a esposa e sente falta de Jade (Giovanna Antonelli).

Tudo começará após a moça convidar o marido para um evento e ele recusar. Lucas dirá que está cansado e ela o acusará de nunca participar de sua vida. A discussão será parada por Dalva (Neuza Borges) que sairá em defesa da mulher. “Lucas, meu filho, você podia fazer um gosto dela”, dirá.

“Dalva, eu estou cheio de fazer tudo para todo mundo, o que quero ninguém pensa. ‘A Maysa é assim, você tem que entender’, ‘o seu pai é assim, você tem que entender”. Ninguém está fazendo o mínimo esforço para me entender, para fazer o que eu quero”, desabafará o galã.

“Que rebeldia é essa? Você sempre foi calmo, manso”, rebaterá Deusa. “Eu cansei! Eu aturo o jeito de ser de todo mundo aqui dentro, agora eles vão ter que aturar o meu”, responderá ele.

Ele reclamará com o pai sobre a futilidade de sua esposa. “O casamento é assim mesmo, a gente tem que ter paciência, ir levando. Se não fosse fútil seria outra coisa… De qualquer forma, diferente de você”, relevará Leônidas.

“Sabe o que eu acho, pai? Que a gente deveria ter mantido a separação naquela época, mas aí veio aquele problema com a Mel e todo mundo dizia que uma separação iria piorar o estado psicológico da menina. Aí fui eu adiando, adiando, até chegar aqui por inércia. Será que eu fiz a coisa certa? Não sei, hoje eu me questiono isso”, desabafará ele.

“Eu não casei com a Maysa por amor, pai”, dirá ele em seguida. “Não se iluda, casamento por amor pode fazer a diferença no início, quando se está cheio de entusiasmo, mas depois, com o passar do tempo, o tédio é inevitável”, explicará seu pai.

“Foi melhor para sua filha você ter ficado com a Maysa do que ter bancado o adolescente e sair por aí atrás de amor”, finalizará o empresário.