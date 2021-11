O Clone: Em nome da filha, Jade implora perdão de Said

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Jade (Giovanna Antonelli) precisará implorar pelo perdão de Said (Dalton Vigh). Tudo começará após a muçulmana encarar a possibilidade de perder sua filha para o marido.

Após diversos momentos de tensão, Jade e Said ficam divorciados após ele “repudiar” a esposa três vezes. Ali (Stênio Garcia) explicará que os dois ainda viverão sob o mesmo teto durante um tempo. Latiffa (Letícia Sabatella) irá cair no choro ao descobrir sobre a separação de sua prima, Jade ficará feliz ao saber que o tio está disposto a pagar uma faculdade para ela.

Said, porém, proibirá ela de sair de casa enquanto estiver morando com ele e, ao mesmo tempo, começará a procurar por uma noiva. Tempos depois, Jade passa mal e descobrirá que está grávida. Zoraide (Jandira Martini) alertará que, por causa da gravidez, ela não estará mais livre do casamento.

De acordo com as tradições muçulmanas, o pai possui a guarda dos filhos quando se separa da esposa, o que desesperará Jade. Ela fugirá com a recém-nascida, mas será achada. “Me dá minha filha”, dirá ele.

“Me aceita de volta, Said. Eu prometo que nunca mais vou criar transtorno na sua vida. Eu vou ser a melhor esposa que um homem pode ter. Não me toma a minha filha. Se você não me quiser mais como esposa, então me deixa ser a ama de leite. Eu quero ser a ama de Kadhija. Eu só quero ficar perto dela, Said. Só quero vê-la crescer”, suplicará a mocinha.

“Entra”, dirá ele após pensar por alguns segundos. Jade então, mudará sua postura e aceitará o casamento em nome da filha.