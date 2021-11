O Clone: Jade convence Said a viajar para o Brasil para poder vigiar Lucas

Jade (Giovanna Antonelli) conseguirá convencer Said (Dalton Vigh) a viajar para o Brasil nos próximos capítulos de “O Clone”. O plano da mocinha é vigiar o amado, mas ela dirá ao marido que quer se consultar em um cliníca de fertilização.

Três anos após o casamento de Jade e Said, a pressão para ter filhos acaba abalando o rapaz. A mocinha irá propor a viagem mesmo não querendo ter filhos. “Vou levar você ao médico, eu quero ter o meu filho também. Mohamed vai ser pai e eu não. Pode ser que você precise fazer um tratamento, a gente faz o tratamento. Eu vou levar você no melhor médico aqui do Marrocos”, dirá.

“É! Lá eu sei que tem, minha mãe sempre me contava as histórias dele. Ela dizia que quem ia lá conseguia o filho”, completará após o marido desconfiar da proposta.

” O nome eu não sei, mas eu fico sabendo e falo para você. Todo mundo conhece esse médico no Rio de Janeiro, mas, Said, não fala nada para o tio Ali, não… Para eles não ficarem falando. O médico pode querer fazer um tratamento para fertilizar nós dois”, finalizará.

Com Zoraide (Jandira Martini), Jade vai abrir o jogo. “Eu vou para o Rio de Janeiro. Eu tô convencendo Said que eu tenho que ir em um médico de lá para poder ter filhos”, dirá. “Você acha que Said vai levar você sabendo que Lucas está lá?”, perguntará.

“Said nem pensa mais no Lucas. Eu nunca mais falei dele, eu nunca mais toquei no nome dele dentro de casa”, rebaterá a mocinha.

“Quando a vida está ficando calma, você arruma um jeito de trazer a tempestade de volta. Lucas está casado, seguindo o caminho dele. E você também, já está mais harmonizada com o seu marido. Porque não fica quieta? Porque vai acender de novo um fogo que já esfriou?”, argumentará Jandira.

“Eu quero ver ele de novo, Zoraide. De longe mesmo, mas eu quero ver ele de novo. Eu fugia para me encontrar com ele nas ruínas e eu não tinha medo de levar as chibatadas e nem de ficar trancada em um quarto pro resto da vida. Quando eu tinha ele, eu tinha tudo, o mundo todo era ali. Faz tanto tempo… mas para mim não passou tempo nenhum”, explicará Jade para a confidente.