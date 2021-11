O Clone: Jade descobre que Lucas vai ser pai e fica decepcionada

Jade (Giovanna Antonelli) irá se decepcionar ao descobrir que Lucas (Murilo Benício) será pai de seu primeiro filho com Maysa (Daniela Escobar).

Tudo começará após a mocinha terminar a relação com ele e desistir dos planos de fugir do Marrocos, tudo para cumprir a promessa que fez para Said (Dalton Vigh) deixa-lo viver.

Após uma temporada no Brasil, Zoraide (Jandira Martini) voltatá ao Marrocos e contará a amarga novidade para Jade. “Ele está vivendo, está seguindo a vida dele sem você”, dirá ao entregar um jornal. “Ele vai ser pai. Tá provando tudo o que é doce na vida e você fica aqui se condenando ao amargo”, completará.

“Então foi quando ele veio pra me levar embora com ele. Zoraide, mas ele disse que o casamento dele tinha acabado. Falou que a gente se casava. Eu aqui chorando todos os dias porque tinha mandado ele embora. Eu tive que pisar no meu coração pra minha boca poder dizer tudo aquilo que eu disse”, dirá Jade desesperada.

“E as loucuras que eu fiz por causa dele? Olha aqui, ele rindo do lado dela como se a gente não tivesse vivido nada do que viveu. Ele nem sofreu por mim, isso é o que mais me dói”, completará ao mostrar a foto do jornal.