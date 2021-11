O Clone: Jade pede divórcio para Said e vê sua vida virar um inferno

Dividida entre o verdadeiro amor e suas tradições, Jade (Giovanna Antonelli) pedirá o divórcio para Said (Dalton Vigh) e verá sua vida virar um inferno nos próximos capítulos de “O Clone”.

Tudo acontecerá após a mocinha reencontrar Lucas (Murilo Benício) e perceber que ainda ama o protagonista. Inicialmente ela irá mentir para o marido e dirá que vai ao cabeleireiro para encontrar o amado no deserto. Logo depois ela será capturada a mando de Said, que acredita que ela foi roubada.

“Eu fugi… Eu fugi porque eu perdi as minhas joias e fiquei com medo de Said. Fiquei com medo que Said descobrisse por causa da viagem, porque eu não ia ter joias para usar. Eu queria sumir, eu queria me esconder, pra não ter que contar pra Said”, mentirá Jade.

Após a família e o marido acreditarem na versão da mocinha, ela pedirá o divórcio e chocará ele. “Eu quero o divórcio. Eu nunca vou saber fazer você feliz. Eu nunca tive vontade de me casar, eu queria ser solteira”, soltará.

“Não é verdade, estava tudo bem entre nós até ele aparecer. Você me agradava, você dançava pra mim até”, dirá Said. “Nem filhos eu posso te dar, pra quê você me quer? Você podia se casar com qualquer outra mulher. Você é bom, você é bonito, você é rico”, responderá ela. “Eu quero você. Eu não te dou o divórcio, nunca!”, finalizará.

Após isso, Said proibirá a esposa de sair de casa sozinha. Jade ficará presa e só poderá sair se for acompanhada dele. “Fica aqui, não quero você sozinha na rua. Agora você só sai daqui comigo. Eu posso te impedir, sou seu marido. Vou trabalhar e você fica aqui tomando conta da casa. Aqui é o seu lugar, não na rua”, finalizará.