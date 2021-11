O Clone: Jade recupera passaporte e planeja voltar para o Brasil

Jade (Giovanna Antonelli) conseguirá recuperar seu passaporte nos próximos capítulos de “O Clone”. A mocinha aproveitará um descuido de Said (Dalton Vigh) que deixará o cofre aberto, e planejará voltar para o Brasil.

Tudo começará quando o empresário estiver mexendo em seu cofre e ouvir o chamado do tio Abdul. “Meu passaporte, eu tô livre”, dirá ao aproveitar o descuido de seu marido. Logo depois, ela aparecerá feliz na casa do tio Ali (Stênio Garcia).

“Há tanto tempo que não te vejo assim alegre”, dirá Zoraide (Jandira Martini). A mocinha desconversará: “Nada, me deu uma vontade de dançar”. Mas logo em seguida abre o jogo. “Preciso te mostrar uma coisa”.

“Alá me ajudou, Alá me atendeu. Eu fui abençoada, olha, o passaporte e o dinheiro que eu preciso para comprar a minha passagem. Tô livre, Zoraide. Tô livre”, dirá Jade. A empregada perguntará como ela conseguiu o documento. Só pode ter sido a mão de Alá. Said saiu do quarto e deixou a porta do cofre aberta, ele pensou que eu estava dormindo”, responderá.

Mesmo com o passaporte em mãos e a ajuda de Zoraide, ela não conseguirá voltar para o Brasil. Ela se desesperará ao ser noticiada de que não pode viajar sem a autorização do marido.

“Não, explica para eles. Eu sou maior, eu sou casada, fala para eles. Eu não acredito que eu consegui tudo e não vou”, dirá.

“Jade, você não entende, isso aqui não é Rio de Janeiro. Vamos embora antes que Ali descubra e faça uma tempestade. Ninguém pode lutar contra o destino, vamos embora”, dirá a confidente.

No banheiro do aeroporto, ela encontrará um passaporte “perdido” e tentará embarcar com ele.