O Clone: Jade viaja para o Brasil e fica chocada com mudança de Lucas

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Said (Dalton Vigh) convencerá Jade (Giovanna Antonelli) a viajar para o Brasil com ele, como forma de testar sua esposa que desejou manter o casamento para poder cuidar de sua filha.

Ao chegar no Brasil ela encontra Latiffa (Letícia Sabatella) e pede notícias sobre Lucas (Murilo Benício). “Eu soube de uma coisa que você não vai nem acreditar. Eu soube que ele tem muitas mulheres, engana todas elas”, dirá a prima. “Me falaram que ele está muito diferente, que não é mais aquele Lucas daquele tempo que a gente conheceu”, completará.

“Você não acreditava que o tio Ali falava que os ocidentais mudam né, Jade? Eles não são como a gente. Mohamed é Mohamed, vai ficar velho sendo Mohamed. Said é Said e vai ficar velho sendo Said”, explicará Latiffa para a prima que estará incrédula.

“Os ocidentais não, eles gostam de mudar de pele, eles não têm uma lei para seguir como nós temos o alcorão, então eles experimentam tudo. O modo de ser deles eles constroem experimentando”, completa.

“Latiffa, eu não consigo imaginar o Lucas diferente, para ele vai ser aquele Lucas que eu conheci sempre. Aquele mesmo olhar, o mesmo jeito, o mesmo cabelo, o mesmo coração. Daqui a cem anos eu vou pensar nele e lembrar dele com aquela mesma figura”, lamentará Jade chocada com as informações que recebeu.