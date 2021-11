O Clone: Léo foge para encontrar Albieri e Deusa se desespera

As coisas não serão fáceis para Deusa (Adriana Lessa) nos próximos capítulos de “O Clone”. Léo, seu filho e cópia de Diogo (Murilo Benício), fugirá para encontrar Albieri (Juca de Oliveira). Tudo acontecerá após a própria mãe insistir em manter o filho afastado do cientista por conta de sua obsessão com a criança.

Ela levará a criança para morar com a avó dona Mocinha (Ruth de Souza), no Pará, mas seu plano não dará certo graças a fuga do menino. Após alguns meses, durante uma conversa rotineira com sua mãe, ela perceberá que Léo não está na casa.

“Não deu as caras por aqui, vive vadiando como ele que só. A professora já veio avisar que há uma semana ele não bota os pés na aula. Tô com medo, Deusa. Esse menino está crescendo e escapando do domínio da gente”, dirá a vó.

Um menino aparecerá dizendo que Léo foi embora em um caminhão. “Meu Deus, onde é que foi isso? Me mostra isso! Como é que o Leo foi fazer uma coisa dessa?”, dirá desesperada. “Ele falou que ia pro Rio de Janeiro encontrar o pai dele. Falou que tinha uma casa em cima da árvore, uma piscina enormes, um monte de amiguinhos”, explicou o pequeno.

Deusa então pegará um ônibus até a casa de Yvete (Vera Fischer), onde contará o que aconteceu e depois desabafará.”Eu até dei parte na polícia, tá todo mundo nas cidades lá perto procurando por ele. Leo é esperto demais, ele fica nessa ideia fixa de achar o doutor Albieri, aí meu coração mandou eu vir pro Rio de Janeiro. Vocês nem ia reconhecer o Leo, ele está tão mudado, gente… Eu não sei se é porque ele sente essa falta do doutor Albieri ou porque ele tem esse gênio assim rebelde mesmo”, dirá a dançarina.

Ela então irá procurar o filho na clínica de fertilização na esperança de acha-lo com Albieri. “Doutor Albieri, o senhor viu o Leo? Ele fugiu de mim pra vir atrás do senhor”, questionará. O menino não estará lá e os dois discutirão qual o melhor método para encontrá-lo.