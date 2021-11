O Clone: Maysa acusa Lucas de traição e toma medida contra Jade

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Maysa (Daniela Escobar) ficará possessa de raiva após de encontrar com Jade (Giovanna Antonelli) em um restaurante no Brasil. Ela acreditará que Lucas (Murilo Benício) foi quem bancou a vinda da mocinha para o país.

“Eu já sei de tudo, você foi se encontrar com aquela mulher. É verdade, você estava mesmo com ela. Você mandou buscar aquela vagabunda para se encontrar aqui no Brasil? Tudo o que eu não sou é idiota. Eu vi! Eu vi aquela mulher no restaurante, ninguém me contou não. Eu fiquei cara a cara com ela”, dirá Maysa com convicção.

“Eu não mandei buscar ninguém. Que restaurante é esse? Ela estava lá? Como é que eu ia saber?”, responderá ele. “Aquele que a gente foi com Lobato, não se faça de tonto. Cínico! Você nunca terminou o caso com essa mulher, nunca”, rebaterá a vilã.

Tomada pelo ódio ela se vingará de Jade e Lucas com uma só ação: venderá o precioso colar da mocinha. Quando questionada sobre onde está a jóia, ela dirá sem papas na língua: “Vendi”. O marido dirá que não é respeitado e ela ficará furiosa.

“E você me respeita? Marcar com sua amante no restaurante onde está me levando. Pra quê? Para ela me conhecer? Ela pediu para você arrumar essa situação para ver a cara de tonta da tua mulher? Essa mulher não respeitou o meu marido e você quer que eu respeite o colar que ela te deu de lembrança? Quer que eu respeite os sentimentos que você tem pela relíquia?”, rebaterá ela.

Lucas até tentará argumentar com a esposa e dirá que iria mandar o colar de volta para o Marrocos, mas ouvirá uma resposta feroz. “Podia ter aproveitado e devolvido pessoalmente para ela. Uma tarde inteirinha juntos e você não teve tempo de falar do colar? Devia estar muito animado mesmo esse encontro. Lucas, eu não me casei para passar por isso, essa história termina aqui. Se essa mulher atravessar mais uma vez o meu caminho, eu juro como o marido dela vai ficar sabendo de tudo”, finalizará.