O Clone: Maysa usa gravidez para chantagear Lucas

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Maysa (Daniela Escobar) irá apelar para a gravidez para tentar segurar Lucas (Murilo Benício). Ela pressionará o amado para esquecer Jade (Giovanna Antonelli) de uma vez por todas. “Você que vai me dizer se quer que essa criança nasça, ou não”, dirá.

Após a fuga de Jade e Lucas dar errado e Said (Dalton Vigh) ameaçar matar o brasileiro, a mocinha fingirá que desistiu de aventura para ficar com seu marido. O ricaço então, voltará para o Brasil e descobrirá que Maysa está grávida dele.

“É por você ou pelo seu pai que você está aqui?”, dirá a dondoca ao ver o amado tentando consertar a situação. “Não me olha com essa cara que não armei pra cima de você, não. Não fiz esse filho sozinha. E muito menos contra tua vontade”, disparará.

Ele vai ignorar a namorada, mas ela não se deixará ser vencida na discussão. Você tem até a noite para me dar uma definição das coisas. Se você não tiver nada pra me dizer, eu tô fora”, alertará.

“Você tá esgotado? Tá? Eu também tô. Tá sem chão? Eu também tô. Eu tô passando em cima de muita coisa para ainda estar aqui na tua casa me dispondo a conversar com você”, gritará Maysa.

“Eu só vou ficar se você me pedir. Você que vai me dizer se quer que essa criança nasça, ou não”, dirá Maysa como um ultimato. A estratégia dela dará certo e Lucas decidirá ter o filho com ela. “É claro que eu quero que ele nasça”, dirá Lucas. “Então, ele vai nascer”, concluirá ela.