‘O Clone’: Said joga na cara de Jade que ela não se casou virgem: ‘Podia ter te devolvido’

Antes, Said afirmará que Jade não esqueceu “o brasileiro”, se referindo a Lucas (Murilo Benício). A jovem irá negar, mas ouvirá do marido: “Será que ele gosta de você como eu gosto? É capaz de pisar no orgulho dele como eu pisei no meu? Eu não te deixei como ele te deixou! Eu não te magoei como ele te magoou!”