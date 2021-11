‘O Encontro’, com Léo Santana, Parangolé e Harmonia, inicia vendas; confira valores

As vendas para “O Encontro”, com Léo Santana, Parangolé e Harmonia, começam nesta sexta-feira (5), no site Bora Tickets. Os ingressos variam entre R$ 150 (backstage), R$ 100 (área vip) e R$ 70 (arena). Há taxas que variam entre R$ 10,50 e R$ 4,90.