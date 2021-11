O FaceTime SharePlay não está funcionando? 6 correções instantâneas para iOS 15

Com o iOS 15, a Apple introduziu vários recursos em seu sistema operacional já existente. Novos recursos foram introduzidos no FaceTime, incluindo a funcionalidade do SharePlay. Infelizmente, muitos usuários têm enfrentado problemas com o FaceTime SharePlay e dizem que ele não está funcionando corretamente em seus iPhones.

SharePlay Screen Share FaceTime não funciona no iOS 15 – correção

Neste artigo, iremos discutir como você pode corrigir o FaceTime SharePlay que não funciona no iPhone.

Certifique-se de que você está na versão certa

Para usar o FaceTime SharePlay, você precisa do iOS 15.1. Certifique-se de que está com a versão correta, caso contrário, não será possível usar este recurso. Se o botão SharePlay estiver acinzentado, isso significa que você está em uma versão desatualizada do iOS. Você deve tentar atualizar seu iOS para a versão mais recente e, em seguida, verificar se ainda enfrenta o problema ou não. Para atualizar o iOS para a versão mais recente, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Definições aplicativo no seu iPhone.

No Definições aplicativo, toque no Em geral opção e, em seguida, toque em Atualização de software.

Você encontrará aqui a última atualização disponível para o seu dispositivo. Toque em Baixar e instalar para atualizar seu dispositivo para a versão mais recente.

Além disso, certifique-se de que a outra pessoa com a qual você está tentando se conectar esteja usando a versão correta do iOS. Se eles não estiverem na versão correta, você também pode enfrentar um problema com o FaceTime SharePlay.

Certifique-se de que o SharePlay está ativado

Se o SharePlay estiver desligado em seu dispositivo, você também pode enfrentar um problema com ele. Para corrigir o problema com o FaceTime, tente ativar o SharePlay. Siga as etapas abaixo para habilitar o SharePlay em seu iPhone-

Abra o Definições aplicativo no seu iPhone e, em seguida, role para baixo para encontrar Facetime.

Toque no Facetime opção e, em seguida, toque em SharePlay .

Aqui, certifique-se de que SharePlay alternar está ativado. Se estiver desligado, ligue-o e tente usá-lo novamente.

Reinicie o FaceTime

Outra coisa que você pode tentar fazer é reiniciar o FaceTime. Você pode estar enfrentando esse problema devido a bugs aleatórios no FaceTime, que podem ser resolvidos reiniciando o aplicativo FaceTime. Para reiniciar o FaceTime, siga as etapas abaixo-

Vá para o Definições aplicativo no seu iPhone. Aqui, procure por Facetime e toque nele para abri-lo.

Depois de fazer isso, desligue a chave para Facetime.

Aguarde alguns segundos antes de ligá-lo novamente. Agora ative o botão para o FaceTime.

Agora, tente usar o FaceTime SharePlay novamente e você não deverá enfrentar o problema com ele. Se ainda assim o FaceTime SharePlay não estiver funcionando no iPhone, vá para a próxima etapa deste artigo.

Redefina suas configurações de rede

Você também pode enfrentar um problema com o FaceTime SharePlay devido às configurações de rede defeituosas. Você deve tentar redefinir as configurações de rede e, em seguida, tentar usar o FaceTime SharePlay novamente.

Vá para o Definições aplicativo no seu iPhone e, em seguida, toque no Em geral opção.

Agora role para baixo para encontrar o Transferir ou redefinir o iPhone opção. Toque nele e, em seguida, toque em Redefinir.

Na próxima tela, clique no Redefinir Ajustes de Rede para redefinir suas configurações de rede.

Você será solicitado a inserir sua senha para confirmar a redefinição das configurações de rede. Uma vez feito isso, o problema que você estava enfrentando deve ser corrigido.

Saia do FaceTime e faça login novamente

Você também deve tentar sair do aplicativo FaceTime e, em seguida, assinar novamente. Muitos usuários encontraram a solução para o problema fazendo login novamente no aplicativo FaceTime. Para fazer isso, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Definições aplicativo e, em seguida, abra Facetime.

Aqui, toque em seu Apple ID que você encontrará na parte inferior do Caller ID que aparece no link azul.

Agora, na próxima janela que se abrir, toque em Sair. Confirme o logout e aguarde alguns segundos.

Depois de fazer isso, entre novamente com seu ID Apple e tente usar o FaceTime SharePlay novamente. Seu problema deve estar resolvido agora.

Forçar o reinício do seu iPhone

Este método é conhecido por corrigir a maioria dos problemas que você pode enfrentar com o seu iPhone. Você provavelmente pode corrigir todos os problemas comuns que pode enfrentar com o seu iPhone, incluindo o FaceTime SharePlay que não funciona no iPhone.

Para forçar a reinicialização do iPhone, pressione e libere rapidamente o botão de aumentar e diminuir o volume um após o outro. Agora, pressione e segure o botão de ativação até ver o logotipo da Apple na tela. Isso deve forçar a reinicialização do iPhone, corrigindo assim o problema com o FaceTime SharePlay.

Conclusão

Isso provavelmente deve corrigir o problema com o FaceTime SharePlay. Se o FaceTime SharePlay não estiver funcionando no iPhone, você deve seguir as etapas mencionadas neste artigo. Seguindo os passos acima, você deve ser capaz de corrigir erros com o FaceTime SharePlay.