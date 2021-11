‘O mais belo dos belos’: ensaio do Ilê Aiyê retorna neste domingo (28)

A abertura da apresentação será com a banda Filhos da Bahia e o show do Ilê contará com participações especiais como a do cantor Márcio Victor e da cantora Graça Onasilê, ex- vocalista do Ilê.

Sem fazer ensaios desde 2020 por conta da pandemia da covid-19, o Ilê Ayê retoma suas apresentações no palco da Senzala do Barro Preto, a partir deste domingo (28). O show, que acontece a partir das 15h, é um aquecimento para os ensaios de verão.

Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) e podem ser adquiridos na plataforma online site Sympla, na sede do Ilê, no Negros Bar (Pelourinho) e na Loja do Olodum – Cores da Bahia. Os associados podem pagar o preço promocional de R$ 35, comprando diretamente na sede do Ilê.

Ensaio do Ilê Ayê

Onde? Senzala do Barro Preto, Curuzu

Quando? Domingo (28/11), às 15h

Participações especiais? Márcio Victor e Graça Onasilê, ex vocalista do Ilê

Banda de abertura? Filhos da Bahia

Ingressos? R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) – As vendas são pelo Sympla, Sede do Ilê, Pdv’s: Negros Bar |Loja do Olodum Cores da Bahia / Associado paga o valor de R$35,00 – compra na Sede do Ilê