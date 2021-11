Ó Paí Ó: Érico Bras inaugura restaurante no Pelourinho

O ator Érico Bras inaugura nesta sexta-feira (5) um restaurante no Pelourinho, o Ó Paí Ó. “Uma culinária de cinema está chegando á Salvador sob á direção de Érico Brás”, descreve o perfil do estabelecimento no Instagram.

O restaurante fica localizado no Terreiro de Jesus, um dos principais pontos do Pelourinho. No domingo (7), o Ó Pai Ó, oferecerá feijoada por conta da casa. Haverá uma roda de samba com couvert artístico de R$ 10. Além da feijoada, pratos como sarapetel estão presentes no cardápio.

“Não sou chefe de cozinha mas gosto de boa comida, gente sorrindo, bons drinks, lugar aconchegante, atendimento de primeira… E o que eu gosto é o que eu ofereço para vocês que estiverem por Salvador ou até mesmo mora na cidade”, afirma o artista e proprietário.