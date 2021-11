O que causa esquecimento em pessoas jovens? Quais fatores se envolvem com essas perdas de memória constantes? Se você tem feito esses questionamentos, é bem provável que esteja vivendo com episódios de esquecimento, não é mesmo?

Pois bem, esse tipo de situação pode ser bastante desgastante, especialmente quando relacionada ao lado profissional e acadêmico da vida de um jovem. Por isso, neste texto, unimos algumas informações sobre o tema, com o intuito de lhe ajudar a lidar com essas perdas de memória. Acompanhe e saiba mais.

O que causa esquecimento em pessoas jovens?

Esquecer-se de uma coisa ou outra é algo normal e saudável. Afinal, não existe a menor possibilidade de lembrarmos de absolutamente tudo sem que isso crie uma sobrecarga em nosso cérebro, concorda? Sendo assim, não se cobre tanto por se esquecer, volta e meia, de uma coisa ou outra.

Mas, se essa situação se tornou recorrente e você começou a se preocupar, talvez seja um bom momento para investigar o que causa esquecimento em pessoas jovens. Abaixo listamos algumas dessas causas:



1- Ansiedade e estresse

Problemas de ansiedade e estresse podem ser um dos motivos pelos quais pessoas jovens podem se esquecer de suas tarefas e compromissos. Isso porque tanto o estresse quando a ansiedade pode sobrecarregar a nossa mente, deixando-nos menos focado em nossas ações e prejudicando a memória.

2- Falta de concentração nas atividades

Às vezes, o que causa esquecimento em pessoas jovens é justamente a falta de interesse e concentração em determinada atividade. Afinal, se você sequer prestar atenção, como poderá recordar de algo?

3- Dificuldade para se organizar

A falta de organização também pode ser uma inimiga da nossa memória. Por exemplo, se você lê coisas esporádicas sobre um conteúdo, e não organiza os seus estudos de uma forma estruturada e baseada em revisões, as chances de esquecer-se de coisas importantes são bem grandes.

4- Falta de sono adequado

É durante o sono que o nosso cérebro pode restaurar a sua energia, além de organizar as nossas memórias, fazendo uma “limpa” nas informações absorvidas. Se não dormimos bem, como ele poderá cumprir a sua função de cuidar das nossas memórias?

5- Problemas nutricionais

Por meio da nutrição nós consumimos ingredientes importantes para a saúde do nosso cérebro. Assim sendo, se a nossa alimentação não for adequada e não consumirmos bons alimentos e nutrientes essenciais, as funções cerebrais poderão começar a “falhar”.

6- Questões de saúde e saúde cerebral

Questões de saúde, de maneira geral, podem ser o que causa esquecimento em pessoas jovens. Por exemplo, problemas hormonais podem impedir que você tenha uma excelente memorização.

Além disso, a própria saúde cerebral pode estar afetada. E em ambos os casos é de suma importância que você busque ajuda médica.

Portanto, se você mudar a sua rotina baseando-se nas possíveis causas que listamos acima, mas ainda assim se esquecer com frequência, não hesite na hora de buscar ajuda. Inclusive, jamais use nossas dicas como base para mudar a sua vida por completo, pois a opinião médica sempre estará acima disso, ok?