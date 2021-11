O que é bom pode ficar melhor: confira receita de bolinho de chuva com banana

Em um recipiente, misture bem o ovo, a banana, o açúcar, o leite e a farinha de trigo. Adicione o fermento e misture. Em uma panela pequena aqueça o óleo. Com o auxílio de 2 colheres, porcione pequenas quantidades de massa e despeje-as no óleo quente. Deixe fritar até que os bolinhos estejam ligeiramente dourados. Escorra-os em papel absorvente e passe-os no açúcar e canela em pó. Sirva a seguir.