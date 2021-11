Você já parou para pensar no que fazer no domingo para ter uma semana produtiva? Você acredita que é possível ter uma semana melhor, apenas pela organização feita no domingo? Reflita sobre esses questionamentos.

E se você quer realmente saber quais atividades podem melhorar o seu desempenho ao longo da semana, acompanhe este conteúdo até o fim. Nele vamos apresentar algumas ideias que podem ser bem interessantes. Vamos lá!

O que fazer no domingo para ter uma semana produtiva?

Saber o que fazer no domingo para ter uma semana produtiva é fundamental para manter a organização e o bem-estar ao longo dos dias. Afinal, quando nos preparamos para algo a tendência é que tenhamos um maior controle das situações, até mesmo das imprevistas.

Por isso, foque em organizar as suas tarefas e lembre-se sempre das suas prioridades. Assim será possível estabelecer uma rotina que, acima de tudo, seja saudável para você.



Visto isso, vamos agora à lista de ideias de o que fazer no domingo para ter uma semana produtiva:

1- Liste as suas tarefas da semana e quebre-as em partes/dias

Saber quais são todas as suas tarefas da semana é de suma importância para não perder a organização e não deixar nada acumular. Para isso, sente-se em algum momento do seu domingo para listar todas as demandas que deverão ser concluídas de segunda a sexta.

Mas lembre-se de anotar tudo, até as “menores coisas”, como por exemplo, pegar alguma encomenda no correio.

Depois disso, foque em distribuir todas essas tarefas pelos dias da semana, a fim de organizar a sua rotina, sem sobrecarregar nenhum dia.

2- Organize a sua casa e o seu home office

Organize os cômodos da sua casa e, se possível, vale fazer uma breve faxina. Isso trará uma sensação de renovação, que é perfeita para quem quer começar a semana de uma forma mais produtiva.

Especialmente se você trabalha em casa, esse tipo de limpeza, organização e arrumação é fundamental. Deixe o seu ambiente de trabalho bem limpo, arejado, arrumado e bonito.

3- Descanse a sua mente e faça atividades que lhe façam bem

Depois de organizar as suas tarefas, que tal descansar a mente e fazer atividades que geram prazer?

Aqui, algumas das atividades que você pode fazer no domingo para ter uma semana produtiva é a caminhada, corrida, passeio de bike, etc. Além de mexer o corpo, gastar a energia e ajudar no sono, você ainda estará descansando a sua mente.

4- Procure dormir cedo

Por mais que assistir filmes no domingo seja divertido, lembre-se de que começar a semana com muito sono não é nada agradável. Portanto, procure dormir cedo.

5- Mantenha a sua casa abastecida com o que você precisa

Procure ir ao mercado no domingo. Isso é uma das principais coisas a se fazer no domingo para ter uma semana produtiva.

Sabe por quê? Porque dessa maneira você poderá deixar tudo ao seu alcance, para os seus almoços, lanches, jantas. E assim não “perde tempo” no mercado no meio da semana corrida.

Experimente esses cuidados com o seu domingo. 😉